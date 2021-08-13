Украинская певица и экс-солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и ее муж, певец Владимир Дантес, показали свой утренний диалог
Известная артистка отправилась с супругом в путешествие, передает Politeka.net. Певица часто показывает в своем Инстаграм кадры совместного времяпрепровождения.
В этот раз влюбленные ехали в машине, когда Надя решила "поиграть" на нервах Владимира. Певица снимала мужа, который сидел напротив нее в черном костюме и кепке.
"Ну!", - произнес певец, будто закипая от злости, а потом улыбнулся.
"Что?", - поинтересовалась Надя.
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Далее последовал бессмысленный диалог, в котором артистка несколько раз поинтересовалась: "Ну что?", и в итоге получила ответ: "Хоть бы что!".
"Владимир Дантес и наши утренние диалоги", - подписала кадры певица.
Отметим, супруги отправились вместе на отдых в Грецию.
Известно, Владимир Дантес и Надя Дорофеева познакомились в 2011 году, а поженились спустя четыре года.
Певец влюбился в артистку практически с первого взгляда, и не подавал виду. Однако, когда он ехал в поезде с Дорофеевой после совместного концерта, решился действовать.
Владимир открыл дверь в купе красотки и произнес: "Надя, я женюсь на тебе", и ушел.
Позже у пары начались отношения и она поженилась.
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