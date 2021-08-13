Звезда решила ничего не скрывать

Украинская певица и экс-солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и ее муж, певец Владимир Дантес, показали свой утренний диалог

Известная артистка отправилась с супругом в путешествие, передает Politeka.net. Певица часто показывает в своем Инстаграм кадры совместного времяпрепровождения.

В этот раз влюбленные ехали в машине, когда Надя решила "поиграть" на нервах Владимира. Певица снимала мужа, который сидел напротив нее в черном костюме и кепке.

"Ну!", - произнес певец, будто закипая от злости, а потом улыбнулся.

"Что?", - поинтересовалась Надя.

Далее последовал бессмысленный диалог, в котором артистка несколько раз поинтересовалась: "Ну что?", и в итоге получила ответ: "Хоть бы что!".

"Владимир Дантес и наши утренние диалоги", - подписала кадры певица.

Отметим, супруги отправились вместе на отдых в Грецию.

Известно, Владимир Дантес и Надя Дорофеева познакомились в 2011 году, а поженились спустя четыре года.

Певец влюбился в артистку практически с первого взгляда, и не подавал виду. Однако, когда он ехал в поезде с Дорофеевой после совместного концерта, решился действовать.

Владимир открыл дверь в купе красотки и произнес: "Надя, я женюсь на тебе", и ушел.

Позже у пары начались отношения и она поженилась.

Напомним, Дорофеевой и Дантесу "пророчат" развод после рухнувшего брака Позитива из "Время и Стекло"

Как сообщала Politeka, Дорофеева в белом топе покрасовалась перед камерой

Также Politeka писала, Дантес похвастался дорогущим подарком от Дорофеевой и раскрыл, сколько она зарабатывает