"Холостячка" Злата Огневич, которая заняла третье место на Евровидении, а также победила в шоу "Маска", показала, как получает наслаждение, записав сторис.
Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является популярной отечественной певицей. Звезда участвовала на Евровидении, где заняла третье место, а в первом сезоне шоу "Маска" победила, спрятавшись за образом "Солнца". Теперь Злата решила попробовать себя в качестве "Холостячки". Не забывает Огневич и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новых кадрах Огневич показала, как наслаждается массажем. Злата опубликовала сторис, на котором лежала на массажном столе. Через несколько секунд певица покказала и массажиста с густой бородой и мускулистыми руками, который был занят ее пятками.
"Юра - это Бог массажа. Каждый раз я заново рождаюсь", - написала Злата.
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"Юра - Бог массажа. Я каждый раз тут заново возрождаюсь у него на столе", - сказала Злата на видео, которое опубликовала в Инстаграм.
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