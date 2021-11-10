Актриса театра и кино Ольга Сумская с Виталием Борисюком отправились в Одессу, откуда обратились к украинцам.
Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является популярной актрисой, которая более 30 лет снимается на сцене и выступает в кино. Звезда получила звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Ольга сейчас замужем за Виталием Борисюком, которому родила дочь Анну. Не бывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новых фото и видео Ольга была со своим возлюбленным Виталием.
"Сегодня мы с Виталием Борисюком и нашими коллегами в Одессе. Ждем вас, друзья, на представлении "Два анекдота на ужин", - написала Ольга.
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"До встречи, очень рада, что спектакль состоится", "Олечка, приветствуем Вас в Одессе!", "Прекрасная Ольга Сумская с любимым мужем", "Олечка, вы прекрасная", "Моя семья".
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