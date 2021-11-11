Известная певица Ольга Полякова, которая укатила вместе со своим мужем и дочками на Мальдивы, побаловала себя деликатесами и показала их.

Как передает Politeka.net, Ольга Полякова популярная певица. Как известно, артистка замужем за успешным бизнесменом Вадимом Поляковым. Они в браке около 17 лет, и познакомились супруги на корпоративе в честь его дня рождения, где Ольга выступала как певица. Вадим старше артистки на 15 лет. Также у супругов есть две дочери: 16-летняя Маша и 10-летняя Алиса.

Так, на этот раз артистка опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, недавно артистка отправилась на Мальдивы. На кадрах Оля Полякова показывает деликатесы, которыми балуют себя она вместе со своей семьей - мужем Вадимом, и их дочками - Машей и Алисой.

"О боже, это кокос с черной икрой, а это цветки цветков в цветочном соусе", - описала деликатесы Ольга Полякова.

"Это баклажаны с трюфелем. Сойти с ума вообще, какая-то высокая кухня", - поделилась певица.

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