В сети обнародовали список звездных пар, которые считаются сильнейшими танцорами нового сезона проекта "Танці з зірками" на телеканале "1+1".

Как пишет Politeka.net, на телеканале "1+1" 5 сентября состоялась премьера популярного танцевального шоу "Танці з зірками", которое транслируют каждое воскресенье в 21:00.

Так, зрители уже успели увидеть 10 эфиров, а за это время на проекте сформировался список фаворитов. Его опубликовали на официальной странице "Танців з зірками" в Instagram.

"🚀 Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук

🚀 Дмитрий Каднай и Алина Ли

🚀 Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар

🚀 Артур Логай и Анна Карелина

Кто твои фавориты? Пиши в комментариях ⬇️ ", - написали создатели шоу.

Поклонники поделились своими мыслями.

"Оля Харлан и Дима Дикусар 🔥🔥🔥 ", "Артур Логай и Анна Карелина 😍🔥❤️ ", "Артур Логай! И Анна Карелина! ❤️❤️❤️ ", "Конечно, Артур и Аня 😍😍 ", "Артур и Аня ❤️ они прям 🔥🔥🔥 ", "Роксоляна и Костя лучшие!!! Должны быть в финале ❤️ ", "Все мои фавориты. Увидим, как станцуют", "Каднай 😍 ", "Реально все 🔥 . Мои фавориты Артур и Аня. Еще Александра Зарицкая - 🔥🔥🔥 " Костя и Рокса лучшие!!! ❤️ ",- написали в сети.

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