В сети обнародовали список звездных пар, которые считаются сильнейшими танцорами нового сезона проекта "Танці з зірками" на телеканале "1+1".
Как пишет Politeka.net, на телеканале "1+1" 5 сентября состоялась премьера популярного танцевального шоу "Танці з зірками", которое транслируют каждое воскресенье в 21:00.
Так, зрители уже успели увидеть 10 эфиров, а за это время на проекте сформировался список фаворитов. Его опубликовали на официальной странице "Танців з зірками" в Instagram.
"🚀 Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук
Украина жестко наказала мужа Аллы Пугачевой Галкина: в СБУ раскрыли, за что именно поплатился российский юморист
Дистанционное обучение в Киеве: детей хотят вернуть за парты, что известно о петиции
Водитель снес детей на пешеходе, кадры аварии в Харькове: "Протащил под колесами десятки метров"
Мощная магнитная буря обрушится на одесситов в ноябре: "продлится 5 дней"
Всплыли пугающие детали гибели украинского рэпера: "Расчленяла она его живым"
🚀 Дмитрий Каднай и Алина Ли
🚀 Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар
🚀 Артур Логай и Анна Карелина
Кто твои фавориты? Пиши в комментариях ⬇️ ", - написали создатели шоу.
Поклонники поделились своими мыслями.
"Оля Харлан и Дима Дикусар 🔥🔥🔥 ", "Артур Логай и Анна Карелина 😍🔥❤️ ", "Артур Логай! И Анна Карелина! ❤️❤️❤️ ", "Конечно, Артур и Аня 😍😍 ", "Артур и Аня ❤️ они прям 🔥🔥🔥 ", "Роксоляна и Костя лучшие!!! Должны быть в финале ❤️ ", "Все мои фавориты. Увидим, как станцуют", "Каднай 😍 ", "Реально все 🔥 . Мои фавориты Артур и Аня. Еще Александра Зарицкая - 🔥🔥🔥 " Костя и Рокса лучшие!!! ❤️ ",- написали в сети.
Ранее Politeka писала, что партнерша Melovin'A по "Танцях з зірками" впервые рассказала об их ссоре: "Наговорил мне всяких слов".
Напомним, что жена судьи "Танців з зірками" Влада Ямы удивила загорелыми формами под мальдивским солнцем: "Шикарное утро".
A еще Politeka сообщала, что семейные мелодрамы на "Танцях з зірками": Зарицкая и Войтенко поделились с Осадчей сокровенным.