Известный бизнесмен и главный герой 12-го сезона шоу "Холостяк" Алекс Топольский в изысканном костюме рассказал, куда собирается.
Как передает Politeka.net, новый сезон шоу "Холостяк" появится уже следующей весной на телеэкранах канала "СТБ". Главным героем 12-го сезона "Холостяка" стал 32-летний бизнесмен Алекс Топольский. Он переехал со Львова в Америку, чтобы построить карьеру, и сейчас занимается недвижимостью в Майями.
Так, на этот раз бизнесмен опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Алекс Топольский сидит в машине и позирует на камеру в пиджаке бордового цвета, который надет на черную рубашку.
"Еду на огород поливать огурцы", - сообщил Алекс Топольский.
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Поклонники нового "Холостяка" оставили множество комментариев под фото: "Хорошей охоты", "Женскими слезами", "Что все почти герои такие безносые?", "Пхаах🤣 ,отрадная мотивация выгулять прикид ", "Я тоже обычно на огород одеваюсь простенько, непримечательно, чтобы не привлекать внимание", "Увидим каких огурцов ты будешь поливать".
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