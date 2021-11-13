Знаменитая украинская гимнастка и Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева похвасталась внешними данными в открытом черном платье.
Как пишет Politeka.net, известная спортсменка любит обновлять гардероб и часто красуется на публике в красивых нарядах.
В этот раз знаменитость решила показать себя в новом образе, который поклонники уже окрестили «роковым».
На новом фото, которое Лилия разместила на странице в Инстаграм, она запечатлена в черном обтягивающем платье с двумя разрезами.
Украина жестко наказала мужа Аллы Пугачевой Галкина: в СБУ раскрыли, за что именно поплатился российский юморист
Никитюк, Андре Тан, Ефросинина и другие отреагировали на "мальдивские" проблемы Поляковой: «Сама себя задолбала»
Участник "Мастер Шеф" Максим едва не расплакался из-за конфуза перед Хименесом-Браво и Мартыновской: "Провал года"
Оборвалась жизнь известной певицы и актрисы из «Друзей»: «Ее будет очень не хватать»
Новые кадры с Софией Ротару напугали фанатов, подозревают болезнь: "Еле ходит и руки трясутся давно"
Бездонный и широкий вырез в зоне декольте смело приоткрыл пышные прелести спортсменки, а высокий вырез внизу позволил восхититься стройными ногами гимнастки.
Дополнением к стильному платью стал вечерний макияж и укладка, а также массивные серьги, которые свисали с ушей красотки.
"Чем лучше сон, тем больше хочется в нём проснуться", - говорится в подписи.
Поклонники обратили внимание на оригинальный наряд и образ Лилии Подкопаевой, одни назвали ее роковой красоткой, другие - едва ее узнали.
"Роковая красотка",
"Очень оригинально, вас не узнать",
" Как красиво сказано и красивая ты Лилечка😍❤️", шишут в сети.
Напомним, Лилия Подкопаева растрогала кадрами с двухлетней дочкой и мужем
Как сообщала Politeka, Лилия Подкопаева показала все закулисье загадочного шоу "Маскарад"
Также Politeka писала, что Подкопаева после возвращения в Украину удивила обращением