Знаменитая украинская гимнастка и Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева похвасталась внешними данными в открытом черном платье.

Как пишет Politeka.net, известная спортсменка любит обновлять гардероб и часто красуется на публике в красивых нарядах.

В этот раз знаменитость решила показать себя в новом образе, который поклонники уже окрестили «роковым».

На новом фото, которое Лилия разместила на странице в Инстаграм, она запечатлена в черном обтягивающем платье с двумя разрезами.

Бездонный и широкий вырез в зоне декольте смело приоткрыл пышные прелести спортсменки, а высокий вырез внизу позволил восхититься стройными ногами гимнастки.

Дополнением к стильному платью стал вечерний макияж и укладка, а также массивные серьги, которые свисали с ушей красотки.

"Чем лучше сон, тем больше хочется в нём проснуться", - говорится в подписи.

Поклонники обратили внимание на оригинальный наряд и образ Лилии Подкопаевой, одни назвали ее роковой красоткой, другие - едва ее узнали.

"Роковая красотка",

"Очень оригинально, вас не узнать",

" Как красиво сказано и красивая ты Лилечка😍❤️", шишут в сети.

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