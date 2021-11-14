Известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар, которая является судьей шоу "Танці з зірками", показала магическое выступление со своим мужем Александром Стояновым.

Как передает Politeka.net, Екатерина Кухар является известной прима-балериной и одной из судей шоу "Танці з зірками". Также, судьями проекта в новом сезоне оказались Влад Яма и Макс Чмерковский, который заменил Григория Чапкиса. Как известно, она замужем за артистом балета Александром Стояновым, с которым часто выходит на сцену.

Так, на этот раз балерина опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. Она показала видео поклонницы со своего выступления с мужем Александром Стояновым. Они показали плавные элементы балета.

"Магия...Можно смотреть вечно. Спасибо за грацию и эстетическое удовольствие!", — поблагодарила поклонница.

Ранее сообщалось, Кухар из "Танців з зірками" удивила фривольным поведением с женатыми Ямой и Чмерковским: "Гладишь меня?"

Также, Влад Яма и Чмерковский померкли на фоне Кухар в новом образе, стала совсем другой: "Глаз не оторвать"

Politeka рассказывала, Мelovin, вылетевший из "Танців з зірками", устроил Екатерине Кухар "допрос" : "Так-то лучше, а то сырые органы..."