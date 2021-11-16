Артистка рассказала, как хорошо провела время

Украинская певица Злата Огневич, которая стала героиней шоу "Холостячка-2", показала, как расслабилась в СПА вместе с любимой мамой, которая выглядела довольной.

Популярная артистка находит время на отдых, передает Politeka.net. Звезда посещает различные СПА-салоны, и регулярно бывает у косметологов.

В этот раз звезда побывала в киевском СПА с мамой, Галиной Васильевной. Артистка с модном полосатом купальнике предалась настоящему наслаждению.

Звезда рассказала, что маму она отправила на тайский массаж, также женщина рассказала, где побывала.

"Здесь прекрасный отдых, красиво и полезно для здоровья. Все баньки посетили: и хаммам, и финскую, и даже русскую. Обалдеть! Спасибо большое", - поделилась Галина Васильевна.

Звезда добавила: "Все, мы пошли наслаждаться дальше райским отдыхом, ребята! Балуйте своих мамуличек".

Отметим, Злата Огневич родом из Крыма, но после оккупации артистка решила перевезти родных под Киев. Звезда рассказала, что как только родители продали недвижимость, они сразу переехали - это случилось в 2020 году.

Примечательно, еще в 2015 году певица рассказала, что ее родителям трудно находиться в аннексированном полуострове, ведь с ее мамой практически никто не здоровается, и вообще было трудно среди тех, кто поддерживал там действия РФ.

Напомним, Огневич удивила решением в последнем эфире "Холостячки"

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