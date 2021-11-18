Ресторатор, шеф-повар и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес Браво разоткровенничался, вспоминая, как одиннадцать лет назад переехал жить в Украину.

49-летний кулинар с колумбийскими корнями покинул свою родину еще в молодости. Длительное время работал в США и Канаде. Также успел поработать в России. В 2006 году Хименес-Браво становится шеф-поваром отеля Radisson SAS Royal Hotel в Санкт-Петербурге. В этом же году город принимал гостей Саммита Большой Восьмерки, в котором у Эктора была сложная задача обслужить глав ведущих мировых государств.

Оказывается, в этот период времени Хименес-Браво приезжал в отпуск в Украину, в частности, присматривался к Киеву. Об этом он рассказал в своих новых "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Питер был очень серый, мокрый, это был март, - а в Киеве все наоборот, все красивое, начинало зеленеть... Невероятное первое впечатление! Здесь было тепло и круто. Но я тогда приехал только в отпуск", - поделился Эктор.

Отметим, в 2010 году Хименес-Браво получил предложение от международной сети пятизвездочных отелей открыть рестораны в Киеве. А через год кулинар занял судейское кресло в новом для украинцев на то время телепроекте "МастерШеф". Украинский паспорт Эктору удалось получить только в 2021-м.

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