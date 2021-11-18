Известная украинская певица, подопечная Потапа, ведущая тревел-шоу "Орел и решка" Мишель Андраде раскрыла подробности о себе, которые вспоминает со смехом.
Популярная артистка много снимается, и нередко ее приглашают на интервью, передает Politeka.net. Звезда открыта в общении и не стесняется рассказывать о себе неизвестные подробности
В частности, в новом интервью Славе Демину Мишель Андраде рассказала, кто был ее кумиром еще 15 лет назад, и как она писала его герлфренд. Сейчас певица вспоминает ситуацию со смехом.
"Когда мне было 10 лет, я просто обожала Джастина Бибера. Я помню был интернет-журнал "Es la Moda", и я писала комментарии Селене Гомес: "Фу, ты мне не нравишься!"", - поделилась Мишель.
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Отметим, Мишель Андраде стала не только певицей, но сейчас ведет программу "Орел и решка", путешествуя по разным странам.
Примечательно, что отец звезды - боливиец, однако артистка редко бывает на его Родине. В частности, благодаря шоу Мишель попала в Боливию - это была ее вторая поездка за 10 лет. Однако семья поддерживает связь через семейный чат, родные общаются, и делятся видео и фото. Певица считает, что не нужно унывать вдали от семьи.
Напомним, подопечная Потапа Андраде получила травму на съемках "Орла и Решки"
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