Беременная невеста 19-летнего победителя проекта "Голос. Діти" и "Голос країни" Романа Сасанчина Иванка, которая уже на 33-й неделе, пожаловалась на жизнь своим поклонникам.

Как пишет Politeka.net, в этом году 19-летний Роман Сасанчин, прославившийся после победы на вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни", и его 23-летняя невеста Иванка объявили, что вскоре станут родителями.

Позже пара даже рассекретила пол ребенка – совсем скоро у них родится девочка, ведь Иванка уже на 33 неделе беременности.

В своем Instagram Иванка показывает поклонникам свою повседневную жизнь и рассказывает о беременности. Так, девушка призналась, что последние несколько дней ей стало тяжелее и она постоянно хочет спать.

"Последние два дня мой Instagram стал супер-мега скучный. Почему? Потому что я целыми днями сплю, просыпаюсь, дальше сплю и я не могу выспаться. У меня такое первый раз, что я уже два дня подряд сплю нон-стоп по 16, 17, а то и 20 часов, но я не высыпаюсь", - признается девушка.

Иванка сказала, что хочет изменить свой день и планирует встать в 8 утра.

"Завтра я ставлю будильник на 8 утра, просипаюсь и веду активно свой день, потому что такое состояние мне совсем не нравится", - говорит девушка.

Также Иванка извинилась перед поклонниками со свой внешний вид.

"Реалии не радуют", - сказала девушка.

Заметим, что врачи прогнозируют, что роды у Иванки начнутся уже совсем скоро, 29 декабря.

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