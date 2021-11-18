Украинская певица Злата Огневич, которая стала героиней второго сезона шоу "Холостячка", рассказала о последних событиях в своей жизни, которые имеют для нее значение.

Популярная исполнительница уже много раз говорила о том, как ждет финала шоу. Как известно, сейчас артистка не может рассказать, встретила ли свою любовь, выбрала ли она свою половинку на шоу и осталась ли с избранником.

Только в финале станет известно, как сложилась судьба Златы и ее возможного возлюбленного. Пока что Огневич может лишь намекать на свою влюбленность.

Поэтому звезда показывает много разных кадров из жизни, удивляет моментами со съемок и демонстрирует, как преображается ее лицо с довольно ярким макияжем.

"Влюблена в Киевские закаты" - пишет Злата в конце дня.

Ранее мы писали, во время одного из эфиров Огневич побывала в квартире каждого из участников. И Дмитрию, который принимал гостью одним из последних, было очень неловко из-за этого, ведь он постоянно сравнивал себя с другими.

Мужчина рассказал, что постоянно думал об этом, у него испортилось настроение и он все время сравнивал свое жилье с домами других полуфиналистов. При этом сама Злата тоже сразу поняла, что что-то не так и попыталась узнать причину.

Ранее Politeka писала, что победительница "Холостяка" Анна Богдан избила одного из кавалеров Огневич: "Сегодня было все".

Напомним, что "Холостячка" Огневич очаровала пикантным видом в одном полотенце: "Лицо довольного человека".

A еще Politeka сообщала, что Огневич, снявшись в полупрозрачном комплекте, перешла границы скромности: "Злата, ты супер".