Актриса Ксения Мишина, которая была героиней шоу "Холостячка, а в этом году стала судьей на шоу "Україна має талант", решила принять участие в съемках еще одного проекта.

В 2019 году Ксения Мишина стала победительницей "Танців з зірками", пишет Politeka.net. Скоро будет финал пятого сезона, и его создатели решили сделать подарок зрителям, пригласив названную актрису и других победителей, Игоря Ласточкина и Санту Димопулос, на шоу в один из последних выпусков.

Ксения Мишина будет танцевать с хореографом Анной Карелиной и актером Артуром Логаем. Артистка сообщила в своем сторис о репетиции.

"Друзья, многие из вас угадали, чем я буду заниматься в воскресенье, а именно встречайте!", - сказала Мишина, после чего подпрыгнул и внезапно упал Артур Логай.

"Вот он! Вот он победитель! Победитель по жизни!", - добавила актриса, снимая смеющегося коллегу.

Отметим, Ксения Мишина победила на "Танцях з зірками" в паре с Евгением Котом. Сейчас они вместе работают на проекте "Україна має талант". Обоим приписывали роман, однако у Жени Кота есть супруга - Наталья Татаринцева, а позже актриса пыталась построить отношения с победителем "Холостячки" Александром Эллертом.

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