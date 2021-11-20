Известная модель и жена Макса Михайлюка Даша Хлыстун рассказала, как страдала из-за лишнего веса и возвращалась в прежнюю форму.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская модель Даша Хлыстун, которая стала женой главного героя шоу "Холостяк" и родила ему дочь, поделилась в Instagram своей историей о похудении. Оказалось, что девушка очень переживала из-за того, что во время беременности набрала вес, однако теперь она выглядит просто потрясающе.

Это можно увидеть на новой фотографии, которую Даша приложила к своему посту. На снимке девушка позирует в откровенном образе и смелой позе – на ней черное боди без бретелей, прозрачные темные колготки и черные ботфорты. Все это только подчеркивает идеальную фигуру и длинные стройные ножки.

В подписи к фото Хлыстун написала: "Знаете сколько раз я плакала в туалете, глядя на то что со мной случилось? Я правда думала, что это все –конец. Спустя время, я начала уже не с таким стрессом к этому относиться, и продолжала заниматься, не есть мучное и жирное. Не ела после 18:00. Подкрепила все массажами, скарбами. Здесь главное убрать лень, перестать себя жалеть и пахать!".

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