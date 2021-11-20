Известный хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма показал неожиданное преображение и превратился ради съемок в шоу в известную исполнительницу Джамалу.

Мужчина привык придерживаться одного стиля на публике и избегает скандалов. Причем примерный муж и отец часто показывает в Инстаграм кадры семейной идиллии.

Однако, не лишен Влад Яма чувства юмора – мужчине нравятся эксперименты и ради участия в шоу он не побоялся преобразиться. Хореографу и танцору пришлось не только сменить прическу, но еще и надеть платье, высокие каблуки и нанести яркий макияж.

Таким образом Яма примерил образ Джамалы, которую не так давно осадил на танцевальном шоу. Тогда судья проекта отметил, что партнер Джамалы «станцевал за двоих» в одном из эфиров.

"Да, семья в курсе" - шутливо написал Яма под фото.

Яма также охарактеризовал выступление артистки как «не самый сложный номер эфира». Певица сказала, что она полностью не согласна с мнением Влада, после чего они даже разбирались в Инстаграм, но каждый остался при своем мнении.

Ранее в интервью Кати Осадчей в "Світському житті" Яма рассказал о пополнении в семье. Так, Влад с женой и сыном завели собаку. По словам Ямы, Лилиана и Леон уговаривали его завести четверолапого друга почти два года.

"Я тоже очень люблю собак, но я до последнего упирался, а потом сдался. Сейчас очень радуюсь этому", - сказал хореограф.

Ранее Politeka писала, что жена судьи " Танцев со звездами "Влада Ямы удивила загорелыми формами под мальдивским солнцем:"шикарное утро".

Напомним, что жена Влада Ямы на пляже прикрылась пальмовыми листьями: "Даже так...".

A еще Politeka сообщала, что Влад Яма в майке огорошил видом на отдыхе за границей, эффектные кадры: "так раскатался".