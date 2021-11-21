Телеведущая Маша Ефросинина, участница шоу "Лига Смеха", а также соведущая "Взрослых девочек" с Олей Поляковой, похвасталась эффектным нарядом, заинтриговав украинцев.
Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина является популярной телеведущей. Звезда недавно закончила съемки в шоу "Лига Смеха". Также Маша снимается в проекте Оли Поляковой "Взрослые девочки". Не забывает Ефросинина и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новых сторис Маша решила показать, как выглядит ее необычный наряд. На кадрах Ефросинина была в зеленом платье с вырезами, которые подчеркнули формы звезды, а также фигуру.
"И маленький вам тизер моего нереального сегодняшнего наряда", - написала Маша под фото.
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До этого Маша показала, как проходил генеральный прогон полуфинала "Танців з зірками", куда она и надела зеленое платье. Кадры Ефросининой в сторис никто не комментировал, ведь там нет подобных инструментов для взаимодействий.
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