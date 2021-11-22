Жена известного украинского певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, раскрыла новые подробности о своей семье и отношениях с родственниками.

Как пишет Politeka.net, 27-летняя супруга 55-летнего артиста активно ведет свой блог в Инстаграм, в котором делится мельчайшими подробностями о своей жизни. На этот раз Екатерина решила рассказать о своей семье.

Ранее девушка признавалась, что у нее сложные отношения с отцом, который не живет с ее матерью. Также Екатерина рассказывала, что она третий ребенок в семье. В новой публикации она поделилась подробностями на эту тему.

«У меня есть старшие сестра и брат и я не представляю жизни без них. Моя сестра во многом повлияла на мою жизнь и на то, что я имею сегодня. Моя старшая сестра с самого детства была для меня примером, именно она подсказала мне переезжать в Киев, она многому меня научила и показала своим примером, какая может быть жизнь интересная и насыщенная», - рассказала Репяхова.

Публикацию она сопроводила серией снимков со своей сестрой.

Напомним, Екатерина Репяхова неожиданно показала тещу Виктора Павлика.

Как сообщала Politeka, Екатерина Репяхова показала подросшего сына от Виктора Павлика, кадры.

Также Politeka писала, что жена Виктора Павлика показала старшую сестру, брата и отца, который их "ненавидит".