Известная певица Ольга Полякова в облегающем комбинезоне с разрезом затмила Машу Ефросинину в леопардовом наряде.
Как передает Politeka.net, недавно телеведущая Маша Ефросинина и певица Ольга Полякова сделали своё шоу на ютуб-канале под названием "Взрослые Девочки". Там они обсуждают женские проблемы и актуальные темы.
Так, на этот раз на странице программы "Зірковий шлях" опубликовали новое видео. На кадрах Ольга Полякова вместе с Машей Ефросининой держат бокалы. Перед камерой певица делает заявление.
"Пока у тебя косметичка, больше чем аптечка, ты еще молоденькая девочка", — заявила Ольга Полякова.
Редкое фото Софии Ротару с отцом всколыхнуло Сеть, как он выглядел: "Всегда в нашем сердце..."
Результаты полуфинала "Танців з зірками" вывели публику из себя: "Круто на деньги развели"
Украинцы пришли под Офис президента, вмешалась полиция: кадры волнений в Киеве
Каменских в прозрачных ботфортах и мини заставила завидовать супругу продюсера "Квартал 95": "Нереально..."
Эктор Хименес-Браво в спальне засветил свою главную женщину: "Утро очень доброе"
Поклонники оставили множество комментариев под видео: "Ольга, вы всегда на высоте, мудро сказано", "Истинная правда", "Оля как всегда, просто идеально", "Как всегда на высоте. Гениально!", "Оля шарит".
Ранее сообщалось, Ефросинина слила свой образ на полуфинал "Танців з зірками": глубокое декольте и вырезы на талии
Также, Полякова в платье с разрезом от бедра удивила не только внешним видом: "Боже, какую телку сотворили"
Politeka рассказывала, Ефросинина с Дантесом оказались в "Игре в кальмара", Потап не сдержался: "Жека, мне страшно"