Известная певица Ольга Полякова в облегающем комбинезоне с разрезом затмила Машу Ефросинину в леопардовом наряде.

Как передает Politeka.net, недавно телеведущая Маша Ефросинина и певица Ольга Полякова сделали своё шоу на ютуб-канале под названием "Взрослые Девочки". Там они обсуждают женские проблемы и актуальные темы.

Так, на этот раз на странице программы "Зірковий шлях" опубликовали новое видео. На кадрах Ольга Полякова вместе с Машей Ефросининой держат бокалы. Перед камерой певица делает заявление.

"Пока у тебя косметичка, больше чем аптечка, ты еще молоденькая девочка", — заявила Ольга Полякова.

Поклонники оставили множество комментариев под видео: "Ольга, вы всегда на высоте, мудро сказано", "Истинная правда", "Оля как всегда, просто идеально", "Как всегда на высоте. Гениально!", "Оля шарит".

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