Хореограф и шоумен Александр Лещенко рассказал том, как собирается праздновать 15-летие театра танца «Форсайт» в Киеве.

Об этом он рассказал в беседе с ведущим программы «Карабас.LIVE» Вячеславом Матюхиным.

Этот коллектив он возглавляет вместе с женой, Линой Верес.

«Мы планировали отметить 15-летие очень грандиозно. Мы готовим сейчас проект в Дубаи, открывается новый мьюзик-холл, большое, очень ответственное шоу. И как раз в эти дни у нас должна быть премьера. И мы думали, что вот, мы там празднуем, круто. Но по определенным причинам проект перенесся аж на 2022 год, и мы понимаем, что остаемся в Киеве. Ну, и что: надо тогда нормально встретиться, отметить, погулять, вкусно покушать, выпить и все такое», - говорит он.

Через месяц-полтора появится отчетный концерт 15-летия коллектива.

«Через пару дней начинаем репетиционный период, уже поняли, что мы хотим и как. Мы сейчас в очень быстром порядке организуемся, делаем шоу и покажем его. Мне стыдно говорить, но мы делаем его очень быстро. Есть проекты, которые делаются полгода, мы их можем за месяц сделать. И это полное производство: пошив костюмов, разработка идеи, написание музыки, создание номеров. Но это гипер-сжатые сроки, круглосуточно в залах. С нами команда, которая с нами работает больше десяти лет. Мы все знаем друг друга, знаем стиль, знаем почерк. Это очень круто, когда у тебя есть своя команда», - говорит Лещенко.

Сейчас «Форсайт» начинает подготовку новогоднего шоу для дворца «Украина».

«Мы его ставили в прошлый и позапрошлый разы за два месяца. Это от разработки идеи до создания огромного шоу на самой огромной площадке нашей страны. Два месяца, но это тоже очень быстро», - заключает танцор и режиссер.

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