Сын легендарной певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко показал фото внука артистки – Анатолия, которого нарекли в честь дедушки, украинского музыканта, признанного народным артистом.

Как сообщает Politeka.net, единственный сын Ротару показал фото своего наследника на странице в Инстаграм, сопроводив его эмоциональным послением.

Выросший в творческой семье Анатолий Евдокименко младший с детства хотел заниматься музыкой. В 14 лет он начал выступать в качестве диджея под псевдонимом AnatoliyMiDi. В 7 лет ребенка отправили в международную британскую школу. Однако после окончания учебного заведения будущий диджей осознал, что бизнесом ему заниматься не хочется. В итоге он остался в Англии, чтобы выучиться на дизайнера и фотографа.

Сейчас Анатолий Евдокименко большую часть времени проводит в Лондоне. Он профессионально занимается фотографией, а также пробует себя в качестве фотомодели. Кроме этого, Анатолий создает музыку и сам пишет тексты.

«Толя, люблю тебя!» - написал Руслан Евдокиенко в новом посте, посвященном дню сыновей.

Напомним, невестка Ротару показала свою дочь Соню во всей красе: домашние кадры.

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