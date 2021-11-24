Известная певица Настя Каменских, которая похудела перед свадьбой на двадцать килограмм, рассказала о своем питании с мужем Алексеем Потапенко.

Настя смогла сбросить много лишнего благодаря упорству и теперь часто показывает свои будни и как занимается. Причем важную роль в распорядке дня у звезды и ее мужа играет питание.

«Вы тоже думали, что у меня дома есть повар? Спойлер: нет, я готовлю дома сама. Это может быть одно или по два блюда, если позволяет время и рабочий график, разные проекты и тому подобное. Но повара у нас правда нет» - высказалась Настя.

Не так давно Каменских подмечала, что она всегда завтракает, чтобы наполниться энергией:

«Утром я всегда ем плотно и сбалансировано Я обычно завтракаю гранолой с козьим йогуртом без наполнителя или овсянкой на воде с тертым яблочком и орехами». Также певица рассказывала, что не ест во время просмотра фильма, сериала или во время чтения. Также певица не держит дома конфеты, только фрукты, ягоды и орехи. Так нет соблазна съесть что-то вредное.

Также Настя рассказала о том, как прошли ее выходные на светском вечере:

«Как же насыщенно вчера прошли съемки Вечера премьер с @kosadcha🔥 А это значит, что в скором времени вы увидите сразу две live премьеры! В одной из них я приглашу вас на виртуальный сеанс в фантастический мир женского подсознания. Номер получился очень красочным и ярким. А второй - очень лиричный, камерный и чувственный. О любви и страсти, которая может сжечь дотла», - написала артистка.

Напомним, Каменских, устроив танцы, засветила свою огромную гардеробную с полками до потолка

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