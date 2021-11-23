Артист «черного шансона» и музыкальный продюсер Алексей Большой рассказал, как появился музыкальный коллектив FURMAN TRASH POLKA BAND, и объяснил, что означает его название.

Об этом он рассказал в программе Karabas.Live с Вячеславом Матюхиным.

«Я занимался многими проектами. Но потом у меня кончился ресурс, началась война, падение экономики, и проект пришлось закрыть. Я вообще такой человек, что стараюсь ничего не разрушать, а только создавать. И эта группа трансформировалась в FURMAN TRASH POLKA BAND. Там поет Пальмира Фурман, я подтянул своих друзей, которые играют уже 20 лет. Они являются профессионалами, играли у Ирины Билык, Ани Лорак и так далее», - рассказывает музыкант.

Группа позиционирует себя как кавер-бэнд.

«Легко и приятно играть песни, которые нравятся людям, люди счастливы и мы довольны. Фурман – фамилия очень распространенная, ее носят даже мировые звезды, их сотни, если прогуглить. И когда вы оформляете какие-то документы, в том числе брендинг, у вас могут спросить: такое уже есть. Вы терпите фиаско. Фурман – довольно брендовая фамилия, на идиш она обозначает извозчик», - объясняет он.

Трэш полька обозначает стиль современной татуировки. Его придумали в Германии.

«Это сочетание FURMAN TRASH POLKA BAND, может быть, неудобно для произношения в первый раз. Но мы предпочитаем называть FURMAN, а это людей интересует. Они уже и дальше прочитают. Люди любят у нас польку, когда они выпивают спиртное, двухчетвертные размеры им заходят очень хорошо. Все любят танцевать вприсядку, женщины любят кадриль, краковяк и польку в одном флаконе», - говорит Большой.

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