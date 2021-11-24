Жена украинского ведущего "Співають всі" и "Маска" Владимира Остапчука, Кристина Горняк, рассказала, в каком образе чувствует себя гармоничнее.

Ведущий Владимир Остапчук и нотариус Кристина Горняк поженились в прошлом году, передает Politeka.net. Сейчас супруги строят дом в элитном поселке с просторной спальней, а также они много путешествуют.

Недавно пара побывала в Ужгороде, но уже вернулась домой. В новом посте жена Владимира Остапчука рассказала, как супруг заглянул к ней в ванну.

"Сегодня утром мой муж зайдя в ванную сказал: «Господи, каждое утро краситься - это ж как утомительно…». А я думаю, что может и утомительно, но что-то в этом есть!", - поделилась она.

Горняк рассказала, что гордится быть женщиной, и ей нравятся женственные образы, в которых чувствуешь себя богиней. В частности, как на фото - яркое платье и сапоги - внимание такой образ привлекает, и настроение улучшается.

А позже добавила, что комфортный стиль «casual» все больше ей западает в душу, и в нем тоже можно быть женственными, ведь это состояние души.

За пять часов пост собрал более 3000 лайков и много комментариев. Пользователи сети сделали массу комплиментов Кристине Горняк.

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