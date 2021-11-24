Украинский продюсер, автор и исполнитель Алексей Потапенко (Потап) показал, как развлекается со своей женой, певицей Настей Каменских во время первого снегопада.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Потап опубликовал видео, показав, как Настя танцует под его новую новогоднюю песню. Парочка зажигала под снегом и выглядела счастливой.
«#mozgizavtra @kamenskux началось!», - подписал видео Потап.
В комментариях звездной парочке оставили массу приятных слов.
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«В субботу были на концерте и слушали полную версию. Супер!!! После ТВ трансляции будет петь вся страна!», «Хватит хвастаться снегом!!) Я тоже хочу зиму», «В Киеве снег, а у нас в Катаре + 29 и море. У кого какая зима», «Песня супер», «Зима начинается, свято наближається!», «Класс) нам бы снега», «Алексей, Настя, когда вы рядом даже в таком мини клипе, зажигаются две звезды, а когда вы в разлуке, этот свет освещает ваш путь навстречу друг к другу», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Потап вспомнил былое, растрогав поклонников: «До глубины души!».
Как сообщала Politeka, Потап с Дорофеевой и Позитивом разозлили украинцев: "Придумайте что-нибудь новое".
Также Politeka писала, что Потап с Позитивом раззадорили Каменских новым видео: "Новый год уже скоро".