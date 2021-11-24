Известный исполнитель и фронтмен группы Бумбокс Андрей Хлывнюк показал в сети милые кадры с маленькой дочерью.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский музыкант и лидер Бумбокс Андрей Хлывнюк опубликовал в своем Instagram яркие кадры на которых показал маленькую дочь Александру. Похоже, даже после развода с женой артист часто проводит время с детьми. Так, судя по кадрам в сети, недавно исполнитель вместе с дочкой побывали в ювелирной мастерской, где своими руками изготавливали украшения.

В сторис Хлывнюк показал, как его дочь Саша сосредоточенно трудилась под присмотром мастера, изготавливая себе украшения. Девочка упорно трудилась и потом решила похвастаться папе тем, что сделала.

Также Андрей показал кадр, на котором он позирует с бывшей женой, дочкой и мастером-ювелиром, с которым они проводили время. "Класс!", - написал кто-то из пользователей в комментариях к фото.

"Сегодня к нам на воркшоп пришли отец и дочь. Вместе попытаться сделать украшения своими руками. Сделать то, что никогда не делали до этого. Они были на равных и вдвоем открывали для себя что-нибудь новое. Они вдвоем учились творить, экспериментировать, совершать ошибки, исправлять и еще раз делать. Каждый свои, но вместе", - говорится на странице мастерской в соцсети о визите Хлывнюка с дочкой.

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