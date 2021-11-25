Известная певица Надя Дорофеева удивила новыми фотографиями в соцсети и ошарашила поклонников своим внешним видом.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно удивила поклонников сменой цвета волос, став брюнеткой, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз в сторис звезда выложила забавные кадры, на которых показала свой новый образ.

Как видно, Надя запечатлела себя в интересной локации, она вертится перед зеркалом, демонстрируя необычный наряд. Перед камерой артистка появилась в черных штанах на молнии и в темном кожаном пиджаке, под которым видно кофточку, а завешает образ необычный длинный шарф, который висит на шее. Волосы артистки собраны в высокий небрежный пучок на макушке, а на лице легкий макияж и игривый вид.

"А это я такая", - забавно подписала свою короткую сторис Надя Дорофеева.

Напомним, Дантес избавился от лишней одежды и показал, как ждет Дорофееву: "Жаль я не Надя".

Как сообщала Politeka, Дорофеева похвасталась своим осенним нарядом: "С темными волосами похожа на Белоснежку".

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