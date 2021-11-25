Победительница шоу "Холостяк", возлюбленная Михаила Заливако Анна Богдан рассказала поклонницам, как с минимумом вложений быть ухоженной и красивой.
Как передает Politeka.net, в Инстаграм красотка поделилась эффектным фото, раскрыв свои секреты.
«Найти время для себя. Все мы хотим выглядеть привлекательно в глазах окружающих, но не всегда находим время на посещение косметолога, салонов красоты. Но это не приговор! Даже будучи дома, соблюдая несколько элементарных правил ухода за собой, Ваше тело скажет «Спасибо», - отметила Анна.
По ее словам, сегодня в магазинах есть множеств средств по уходу за телом и волосами. Но хорошо выглядеть можно и без десятков косметических средств, уверена красотка.
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«Уход за телом – это не только косметические процедуры, но постоянная работа над телом. Посвятите для физических нагрузок несколько минут утром или вечером, и ваше тело будет подтянутым», - заявила Богдан.
По словам девушки, особенно тщательно надо ухаживать за лицом. Необходимо делать чистку, использовать скрабы и маски, а также не забывать про тонизацию.
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