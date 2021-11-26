Надя Дорофеева, жена Владимира Дантеса, презентовала новую песню, опубликовав новое завораживающее видео в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева является успешной отечественной певицей. После распада дуэта "Время и Стекло", звезда занялась сольной карьерой. И вот Надя презентовала новую песню "Я твоя не первая". Для трека Дорофеева записала mood-видео, которое уже доступно на Ютубе. Кусочек из него артистка опубликовала в Инстаграм.
На новом видео Надя показалась в довольно необычном полупрозрачном наряде. Звезда сидела и чувственно пела, поражая эмоциями. Видео получилось благодаря этому очень завораживающим.
"Почему я с тобой...", - звучали слова песни.
"Мне кажется, в каждой строчке и в каждом кадре чувствуется, что с песней «Я твоя не первая» у нас произошел идеальный мэтч!
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Эта работа для меня невероятно искренняя и настоящая. Думаю, вы все поймете…", - написала Надя.
Фанаты посмотрели ролик более 100 тысяч раз и начали активно осуждать видео Нади.
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