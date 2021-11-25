Известная блогерша и молодая мамочка Даша Квиткова показала на видео, как изнутри выглядит процесс модной съемки.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая стала женой "Холостяка" Никиты Добрынина после участия в реалити-шоу, поделилась закулисными кадрами из фешн-съемки. На видео красотку моно увидеть в откровенных образах и позах.

Так, пока Даша позирует, вокруг нее кружат фотографы с камерами и визажисты с кисточками, все время что-то поправляя. Перед камерой красотка сначала появилась в соблазнительно кожаной юбке с кофточкой на тонких веревочках, под которой нет белья. Волосы девушки здесь красиво уложены, а на лице легкий макияж. Также на некоторых видео девушка позирует в другом не менее соблазнительном образе и с распущенными волосами.

В подписи к публикации Квиткова кокетливо написала: "Горячая мамочка вернулась". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами: "То супер hot!", "Какая красотка", "Даша, это будет разрыв сердечка", "Пожар", "Огонь", "Какая красивая".

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