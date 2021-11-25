Известная блогерша и молодая мамочка Даша Квиткова показала на видео, как изнутри выглядит процесс модной съемки.
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая стала женой "Холостяка" Никиты Добрынина после участия в реалити-шоу, поделилась закулисными кадрами из фешн-съемки. На видео красотку моно увидеть в откровенных образах и позах.
Так, пока Даша позирует, вокруг нее кружат фотографы с камерами и визажисты с кисточками, все время что-то поправляя. Перед камерой красотка сначала появилась в соблазнительно кожаной юбке с кофточкой на тонких веревочках, под которой нет белья. Волосы девушки здесь красиво уложены, а на лице легкий макияж. Также на некоторых видео девушка позирует в другом не менее соблазнительном образе и с распущенными волосами.
В подписи к публикации Квиткова кокетливо написала: "Горячая мамочка вернулась". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами: "То супер hot!", "Какая красотка", "Даша, это будет разрыв сердечка", "Пожар", "Огонь", "Какая красивая".
Редкое фото Софии Ротару с отцом всколыхнуло Сеть, как он выглядел: "Всегда в нашем сердце..."
Вирус не отступает, продолжая забирать жизни сотен украинцев: данные за сутки
Трагедия настигла украинку посреди улицы, в полиции раскрыли детали: "Выходила из магазина и..."
На заброшенной ферме нашли тело украинца: останки спрятали в цистерну, детали
Штраф до 5100 гривен с конфискацией: в Украине вступил в силу новый закон, подробности
Напомним, Жена "Холостяка" Добрынина Квиткова показала взрослеющего сына: "Парниша растет не по дням".
Как сообщала Politeka, Экс-"Холостяк" Добрынин готовится к "бегству" с семьей: "Самое главное - это добраться туда".
Также Politeka писала, что Жена "Холостяка" Добрынина Квиткова разоткровенничалась о поиске себя: "Если в 40 вы все еще...".