До сих пор люди несут цветы

Украинский шоумен и актер Юрий Горбунов, муж ведущей Екатерины Осадчей, отправился в одиночное путешествие во Францию и теперь делится яркими кадрами оттуда.

Так, 51-летний Горбунов, которому Осадчая родила второго сына несколько месяцев назад, сейчас наслаждается отпуском в Париже, куда отправился без своей возлюбленной. В новых "сториз" в Инстаграм Горбунов поделился впечатляющими кадрами, передает Politeka.net.

Юрий заснял, как сейчас выглядит место гибели принцессы Дианы, разбившейся в автокатастрофе в Париже в 1997-м году. На кадрах виден туннель Альма, в котором произошло смертельное ДТП со знаменитостью.

"Вечный огонь, который установлен на месте гибели принцессы Дианы", - говорит на кадрах Юрий, показывая мемориал.

Однако, шоумен не совсем прав. Этот памятник, который показал Горбунов, - «Пламя свободы» (Flame of Liberté, является точной копей факела в руке статуи Свободы в Нью-Йорке, подарен американцами к 100-летию французской англоязычной газеты "Геральд Трибьюн" в 1987 году) - использовался ранее в качестве временного мемориала. Впрочем, желающие до сих пор приносят сюда цветы и свечи в память о принцессе. Мемориал расположен совсем рядом с туннелем Альма, поэтому и стал объектом повышенного внимания со стороны поклонников Дианы.

Постоянный и официальный памятник принцессе Уэльской, погибшей в ДТП, был открыт королевой в 2004 году в Гайд-парке в Лондоне и представляет собой фонтан.

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