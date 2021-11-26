Известная актриса, главная героиня 1-го сезона "Холостячки" и судья "Україна має талант" Ксения Мишина показала, с кем укатила в Абу-Даби после разрыва с Александром Эллертом.

Как передает Politeka.net, Ксения Мишина является популярной актрисой. Также она прославилась благодаря своему участию в шоу "Холостячка". Также актриса является судьей шоу "Україна має талант" вместе с Сергеем Притулой и Евгением Котом.

Так, на этот раз актриса опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, Ксения Мишина отправилась на отдых в Абу-Даби. На кадрах "Холостячка" показывает себя в шикарном черном сверхоткровенном платье перед зеркалом.

"Девчата в сборе, готовы и отправляемся на ужин", — рассказала Ксения Мишина.

Также, на кадрах актриса показала, с кем отправилась на отдых после разрыва с Александром Эллертом.

Напомним, что этим летом Ксения Мишина публично рассталась с победителем первого сезона проекта "Холостячка" - Александром Эллертом.

Ранее сообщалось, Ксения Мишина очаровала естественной красотой, показав лицо вблизи: "Каждой женщине важно…"

Также, судья "Україна має талант" Мишина улетела из Украины, похваставшись поклонникам: "Смотрите, как красиво"

Politeka рассказывала, "Україна має талант", двойник знаменитого певца покусился на сердце "Холостячки" Мишиной: "Эллерт, Элвис..."