Известная актриса, главная героиня 1-го сезона "Холостячки" и судья "Україна має талант" Ксения Мишина показала, с кем укатила в Абу-Даби после разрыва с Александром Эллертом.
Как передает Politeka.net, Ксения Мишина является популярной актрисой. Также она прославилась благодаря своему участию в шоу "Холостячка". Также актриса является судьей шоу "Україна має талант" вместе с Сергеем Притулой и Евгением Котом.
Так, на этот раз актриса опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, Ксения Мишина отправилась на отдых в Абу-Даби. На кадрах "Холостячка" показывает себя в шикарном черном сверхоткровенном платье перед зеркалом.
"Девчата в сборе, готовы и отправляемся на ужин", — рассказала Ксения Мишина.
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Также, на кадрах актриса показала, с кем отправилась на отдых после разрыва с Александром Эллертом.
Напомним, что этим летом Ксения Мишина публично рассталась с победителем первого сезона проекта "Холостячка" - Александром Эллертом.
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