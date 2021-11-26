Известный украинский артист Олег Винник вместе со своей коллегой по шоу "Маска" Ольгой Поляковой готовит сюрприз для украинцев.

Как передает Politeka.net, Олег Винник является знаменитым украинским артистом. Он пользуется огромной популярностью, и уже не первый год покоряет своим талантом. Как известно, он стал одним из звездных детективов на шоу "Маска".

Так, на этот раз артист поделился новой публикацией у себя в Сторизах в Инстаграм. На кадре Олег Винник держит на руках Ольгу Полякову на сцене шоу "Маска".

"Подготовили для вас подарок под ёлку", — подписал фото Олег Винник.

Оказалось, что на новогоднем выпуске шоу "Маска" артист вместе с Ольгой Поляковой споют дуэтом новую песню, которую готовят уже несколько месяцев.

"Оказывается, уже несколько месяцев Олег и Оля работают над своей первой дуэтной песней. Премьеру совместной композиции "Длинноногое счастье" Олег Винник и Оля Полякова представят в грандиозном шоу Новогодняя МАСКА", — рассказали на аккаунте телешоу.

Напомним, что Олег Винник готовил 24 и 25 ноября концерты во Дворце "Украина" в Киеве, однако в последний момент отменил эти выступления.Артист объяснил, что выйти на сцену ему не позволяет состояние здоровья. Как известно, у Олега Винника - ларингит. Ранее сообщалось,

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