Известный певец и победитель шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахим дал жизненный совет украинцам словами Джареда Лето.
Как передает Politeka.net, Муяад Абдельрахим является известным артистом. Он прославился благодаря тому, что в 16 лет он стал победителем шоу "Співають всі", показав вокальный талант.
Так, на этот раз артист опубликовал новую серию фото. На кадрах Муаяд Абдельрахим в стильном наряде позирует на камеру в помещении, где стены заполнены граффити. Под фото он решил дать жизненный совет украинцам словами известного артиста Джареда Лето.
"Делай сегодня то, что другие не хотят - завтра будешь жить так, как другие не могут (Джаред Лето)", — подписал фото Муаяд Абдельрахим.
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Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Такой стильный и невероятно крутой", "Кайфовый", "Вау", "Классный! Как сам сошёл с граффити!", "Вау, ну очень красивый", "Почему ты такой красивый?", "Ты очень прекрасен 😍 Желаю успехов и с нетерпением жду трек".
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