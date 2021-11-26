Известный певец и победитель шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахим дал жизненный совет украинцам словами Джареда Лето.

Как передает Politeka.net, Муяад Абдельрахим является известным артистом. Он прославился благодаря тому, что в 16 лет он стал победителем шоу "Співають всі", показав вокальный талант.

Так, на этот раз артист опубликовал новую серию фото. На кадрах Муаяд Абдельрахим в стильном наряде позирует на камеру в помещении, где стены заполнены граффити. Под фото он решил дать жизненный совет украинцам словами известного артиста Джареда Лето.

"Делай сегодня то, что другие не хотят - завтра будешь жить так, как другие не могут (Джаред Лето)", — подписал фото Муаяд Абдельрахим.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Такой стильный и невероятно крутой", "Кайфовый", "Вау", "Классный! Как сам сошёл с граффити!", "Вау, ну очень красивый", "Почему ты такой красивый?", "Ты очень прекрасен 😍 Желаю успехов и с нетерпением жду трек".

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