Певица Виктория Смеюха после интервью Славы Каминской Славы Демину продолжила рассказывать подробности о конфликте в автомобиле, который произошел между бывшими солистками группы "НеАнгелы".

Как пишет Politeka.net, Слава Каминская решила рассказать Славе Демину, почему произошел инцидент в автомобиле. Как оказалось, Виктория Смеюха опоздала на 40 минут, а артистка была на восьмом месяце беременности.

"Только Слава была на восьмом месяце беременности и начала это не Слава", - заявила Каминская.

Слава отметила, что у нее есть свидетели. Тогда в авто сидели Эдгар (муж Каминской, прим. ред.) и ее кума.

"Полезла драться я. После того, что Вика опоздала на 40 минут. Я вот с таким животом сижу в машине. Ехать черт-знает куда и я просто говорю: "Имей уважение к моему положению", - рассказала Слава.

После этого у звезд начался словесный конфликт, который закончился дракой, как отметила Каминская.

Виктория после этого продолжила рассказывать об этом эпизоде в интервью для "Не бреши мені" на канале Life.

"Я опоздала. И мне было сказано в ответ много слов, что ты не уважаешь, что ты не так делаешь, зачем ты это делаешь. И в последствии я говорю, что извини, так больше не будет. В принципе, я думала, что закончится на этом разговор. Вот, но тогда как раз и произошло рукоприкладство. Меня в тот момент Слава начала тянуть за волосы и я пришла на следующий день в офис, как сейчас помню, к своему продюсеру и просто показывала вот так голову. Я вам правду скажу, у меня голова болела еще неделю после этого", - сказала Виктория.

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" опозорилась, начав оправдываться за драку со Смеюхой

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