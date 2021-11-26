Певица Мишель Андраде, которая стала звездой шоу "Орел и Решка", показала себя в новом образе, порадовав фанатов в социальной сети Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде, которая является популярной отечественной певицей и подопечной продюсера Алексея Потапенко (Потапа), в новом сезоне стала еще и ведущей шоу "Орел и Решка". Недавно звезда выпустила новую песню "Без сна" и продолжает радовать фанатов всем Интересным в Инстаграм.

Звезда на новых фото была в необычном наряде. Как оказалось, Мишель покрасила волосы в яркий цвет.

"Полюбила красный цвет", - написала Мишель.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Разрыв", "Класс", "Любовь", "Он вам очень идёт", "Тебе безумно идёт!", "Богиня, это же хорошо", "Мишель, тебе идет черный цвет, красный - это ужас", "Как рука?", "Великолепная, красавица Мишель Андраде!!!!!".

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