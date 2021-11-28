Украинская певица Злата Огневич, ставшая главной героиней шоу «Холостячка», впервые за долгое время показала своих родителей - после выпуска нового эфира проекта звезда решила заговорить о личном.

В этот раз в честь выхода нового эфира «Холостячки», темой которого стали встречи с родителями, Злата решила также показать свою семью впервые за долгое время. В Инстаграм на своей странице Огневич обычно соблюдает личное пространство, не тревожа родителей.

«Ух, какой выпуск! Я так волновалась, чтобы родные выдержали такую непростую эмоциональную нагрузку. И ловила себя на мысли- какие же они крутые, интересные и как хорошо, что они переехали и живут рядышком с Киевом 🙌🏾 Делитесь впечатлениями, как Вам эфир с родителями? 🌹🙌🏾 Моя поддержка. Моя СЕМЬЯ ❤️‍🔥» - пишет Злата под кадрами.

Поклонники выразили свое мнение:

«Классные ❤️; Папуля 🔥; Папу не узнать 😳; у вас замечательные родители 👏👏👏и хорошая сестричка умница!🙌😍; Безумно классный эфир, а знакомство родителей с Максом💔; Папа очень мудрый, видит насквозь)).Мама нежная, добрая красавица💙; Замечательные родители! 🔥; Мы тоже боялись 😂👏🔥».

Перед стартом очередного эфира, Злата решила показать яркий образ для церемонии и заодно подогреть интерес к выпуску. Совсем немного осталось к финалу, поэму певица старается всячески избегать вопросов о победителе, но размышляет об отношениях.

«Всего лишь ДВА выпуска Холостячки и финал 🌹 Кто же ОН? Я совершу ошибку или сделаю верный выбор? Поверьте, история моя трогательная, красивая и драматичная. Уже не терпится поделиться с Вами 💋» - высказалась Огневич в ярком образе.

Напомним, победителя Холостячки "раскусили" после знакомства Златы Огневич с его родителями: «Пора завершать шоу»

Как сообщала Politeka, фаворит "Холостячки" Златы Огневич признался, сколько женщин у него было после развода: "Нельзя растворяться".

Также Politeka писала, что Злата Огневич вышла в свет в подарке от мужчины, которого выгнала из "Холостячки": "Ношу с удовольствием".