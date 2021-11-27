Популярная 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, которая несколько дней назад наконец-то вернулась домой после съемок, решила показать, как выглядит ее счастливое утро дома.

Исполнительница несколько недель отсутствовала дома из-за съемок в другом штате. Звезда принимала участие в работе над романтической комедией и даже сыграла роль невесты, а ее коллега по сцене и давний знакомый певец Малума получил довольно интересную роль.

В этот раз в Инстаграм Лопес показала, как теперь выглядят ее будни, после того, как она оказалась дома с семьей. Звезда решила устроить счастливый завтрак на улице, а также показала стол и будущие вкусные блюда.

Наряжаться Лопес также не стала – она надела лишь шелковый халат нюдового оттенка и распустила волосы. И хотя не видно, появилась на камеру она с макияжем или без, выглядела артистка очень естественно.

Отметим, сейчас Лопес часто сотрудничает с разными магазинами, дизайнерами и фотографами, нередко она рекламирует разную одежду. В этот раз фанаты вспомнили летнюю съемку Дженнифер, хвастающуюся формами в блузе и кружевном белье.

На пляже Дженнифер выглядела очень соблазнительно, что подметили фанаты.

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