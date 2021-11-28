Популярная 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, недавно устроившая яркий концерт в образе невесты, часто обращает внимание на себя при помощи одежды с блестками.
Много лет Лопес увлекается спортивными и латиноамериканскими танцами, каждый раз улучшая свои навыки. Для того, чтобы не только петь на сцене, но и удивлять танцевальными связками вместе с подтанцовкой, Лопес также учится вместе с тренерами.
Причем на выступлениях она умудряется поразить и внешностью, ведь надевает исключительно дизайнерские костюмы с блестками. Изюминка нарядов Дженнифер в том, что они с трудом прикрывают фигуру, а также показывают артистку в выгодном свете.
К примеру, платье Дженнифер, полностью расшитое пайетками, сделало акцент на ее формах и зоне декольте. Глубокий вырез превратил лаконичный наряд в более чем пикантный.
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Мы также писали, что ранее Лопес, которая снялась в комедии, отличилась на съемке. В новой романтической комедии героиня звезды предсказуемо будет искать любовь всей своей жизни. Партнерами Лопес по фильму выступили Оуэн Уилсон и певец Малума, с которым артистка уже дважды записывала новый клип.
В новой фотосессии она с Малумой отличилась довольно яркими образами. В белом платье Дженнифер обратила все внимание на себя.
Напомним, Дженнифер Лопес в платье из одной сеточки без стеснения показала свои изгибы
А еще Politeka сообщала, что 52-летняя Лопес в маленьком топике лишила дара речи на красной дорожке
Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в пылких объятиях Бена Аффлека не стала скрывать чувств на красной дорожке