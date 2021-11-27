Известная шеф-повар, судья популярного кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская показала свою маленькую дочку в эффектном наряде.

Как пишет Politeka.net, ресторатор не смотря на насыщенный рабочий график активно ведет свою страницу в социальной сети, где делится самым интересным.

В новых сторис Мартыновская показала свою маленькою дочку, которая нарядилась в детский сад.

Известно, что Ольга Мартыновская была замужем за коллегой Иваном Кобцом, младшим ее на 5 лет. Свадьба состоялась в ноябре 2015 года, а в 2016 году на свет появилась дочь супругов, которую назвали Верой. Однако с 2018 года Ольга и Ярослав не живут вместе, а в начале 2020 года пара развелась официально.

На новых кадрах дочка судьи "МастерШеф" позировала в ярком наряде с фиолетовой юбкой. А изюминкой образа стала «шляпка» напоминающая заячьи уши.

«Еще попозируй. Ага, красиво. А теперь со шляпкой, может, давай надевай шляпку. Позируй. Вот так и для папы, и бабушки, де душки. Молодец. Ой красивая, класс», - говорила Мартыновская дочке, показа снимала ее на камеру смартфона.

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