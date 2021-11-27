Известная шеф-повар, судья популярного кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская показала свою маленькую дочку в эффектном наряде.
Как пишет Politeka.net, ресторатор не смотря на насыщенный рабочий график активно ведет свою страницу в социальной сети, где делится самым интересным.
В новых сторис Мартыновская показала свою маленькою дочку, которая нарядилась в детский сад.
Известно, что Ольга Мартыновская была замужем за коллегой Иваном Кобцом, младшим ее на 5 лет. Свадьба состоялась в ноябре 2015 года, а в 2016 году на свет появилась дочь супругов, которую назвали Верой. Однако с 2018 года Ольга и Ярослав не живут вместе, а в начале 2020 года пара развелась официально.
Дочь Ани Лорак обратилась за помощью, засветив интерьер роскошного дома: "Ребят..."
В сети показали, как изменился принц Гарри после знакомства с Меган Маркл: "Время пошло на пользу"
Взрыв прогремел возле ТРЦ в Харькове, слетелись пожарные: кадры и детали с места
В Минздраве сообщили, когда ковид-волна покинет Украину: ждать осталось совсем недолго
Снегопад и морозы ударят по Украине: синоптики раскрыли дату резкой смены погоды
На новых кадрах дочка судьи "МастерШеф" позировала в ярком наряде с фиолетовой юбкой. А изюминкой образа стала «шляпка» напоминающая заячьи уши.
«Еще попозируй. Ага, красиво. А теперь со шляпкой, может, давай надевай шляпку. Позируй. Вот так и для папы, и бабушки, де душки. Молодец. Ой красивая, класс», - говорила Мартыновская дочке, показа снимала ее на камеру смартфона.
Напомним, судья "Мастер Шеф" Мартыновская насмешила Хименеса-Браво своим "бабушкиным" поведением: видео
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво, Мартыновская и Ярославский назвали 10-ку лучших на "Мастер Шеф"-11: кто прорвется в финал
Также Politeka писала, что судья "Мастер Шеф" Мартыновская удивила романтичным кадром с Ярославским: "Я девочка и хочу…"