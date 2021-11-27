Дети артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина довольно быстро стали популярными в социальной сети Инстаграм, где практически каждый день публикуют их личные моменты из жизни.

Лиза и Гарри Галкины стали быстро популярны в Инстаграм из-за своих звездных родителей. Теперь у детей даже есть свои странички в социальных сетях, где активно публикуются разные моменты из их жизни.

В этот раз поклонники наблюдали, как маленькая Лиза показывала Алле Пугачевой свои рисунки и рисовала свой портрет, демонстрируя умения на камеру. Как известно, дочь Пугачевой ходит с братом на различные курсы, обучается дома и часто читает стихи на камеру.

«Портрет Лизы ☺️ #лизагалкина» - сказано в подписи к ролику.

Поклонники обсудили видео:

«Красиво👏 молодец; Красавица просто принцесса очаровашка; Спасибо за видео вы такие миленькие ; Какие же милые детки🙌😍! Родители- Вы умнички👏👏🤗; Эта семья вызывает только уважение! Никаких дорогих рисовок как у других звёзд. Столько милоты в этих отношениях, такая естественность!❤; Господи, как нежно Лиза произносит слова мамочка и папочка.. Замечательная семья».

Отметим, малыши с самого раннего возраста привлекали внимание публики, и уже стали настоящими звездами. Поклонники создают странички, посвященные детям в соцсетях, в которых публикуют не только новые кадры, но и вспоминают старые.

В частности, в Сети вспомнили дефиле девочки, когда ей было всего четыре годика. Тогда Лиза Галкина была одной из героинь модного показа Валентина Юдашкина.

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