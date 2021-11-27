Известная певица и модель Надя Мейхер, которая прославилась в группе "ВИА Гра", в ярком наряде сделала важное заявление.
Как передает Politeka.net, Надежда Мейхер-Грановская является известной артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в популярной группе "ВИА Гра", где солировала с начала 2000-ных.
Так, на этот раз артистка опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Надя Мейхер предстала перед камерой в шикарном наряде. На ней черная блузка с пушистыми рукавами и платье цвета морской волны с цветочными узорами.
"Промолчать чтобы не сказать всю правду,
Замолкнув вовремя чтобы не солгать…", — подписала фото Надя Мейхер.
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Поклонники оставили множество приятных комментариев под фото: "Тем, более из ваших божественных уст любой мужчина выслушает любую правду с благоговением. Вы прелестны!", "Супер", "Класс", "Няшечка", "Вы неотразима!".
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