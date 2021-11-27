Известная певица и модель Надя Мейхер, которая прославилась в группе "ВИА Гра", в ярком наряде сделала важное заявление.

Как передает Politeka.net, Надежда Мейхер-Грановская является известной артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в популярной группе "ВИА Гра", где солировала с начала 2000-ных.

Так, на этот раз артистка опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Надя Мейхер предстала перед камерой в шикарном наряде. На ней черная блузка с пушистыми рукавами и платье цвета морской волны с цветочными узорами.

"Промолчать чтобы не сказать всю правду,

Замолкнув вовремя чтобы не солгать…", — подписала фото Надя Мейхер.

Поклонники оставили множество приятных комментариев под фото: "Тем, более из ваших божественных уст любой мужчина выслушает любую правду с благоговением. Вы прелестны!", "Супер", "Класс", "Няшечка", "Вы неотразима!".

Ранее сообщалось, экс-ВИА Гра Мейхер честно показала, какими процедурами пытается омолодиться: "Но какие у нее скулы..."

Также, экс-ВИА Гра Мейхер взбудоражила живым исполнением украинской народной песни: "Отличается от других"

Politeka рассказывала, экс-ВИА Гра Мейхер устроила провокационную фотосессию перед зеркалом: "Для чего трогать свое тело?"