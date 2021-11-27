На днях жители США отмечали День благодарения, к ним присоединились и бывшие члены британской монархии - Меган Маркл и принц Гарри.

Об этом пишет ELLE. Несмотря на то что герцогиня Сассекская редко делится подробностями личной жизни, для нового выпуска на шоу Эллен Дедженерес она сделала исключение и рассказала, как отметит с принцем Гарри и детьми этот праздник.

К слову, это первый День благодарения в жизни дочери Меган Маркл и принца Гарри — Лилибет Дианы.

«Я очень люблю готовить, поэтому в этот день мы просто расслабимся и проведём время вместе. Это наш второй День благодарения в Америке, надеюсь, всё будет здорово. Ведь на День Благодарения мы будем дома с Гарри с детьми. Это очень приятное время для нас», — поделилась Меган Маркл. Многие британцы задаются вопросом: «А как же королева Елизавета и принц Чарльз».

Сейчас пара обосновалась в своем особняке в Лос-Анджелесе. После переезда в США в июне этого года они приветствовали свою дочь Лилибет.



Для Арчи на территории поместья построили куриную ферму. Мальчик оказался копией отца с рыжеволосой копной волос.

Напомним, жена принца Гарри Меган Маркл в брендовой блузе произвела фурор на съемках телешоу: видео.

Как сообщала Politeka, появилось фото подросшего сына принца Гарри и Меган Маркл: на кого похож мальчик.

Также Politeka писала, что Меган Маркл и принц Гарри отказали Елизавете II в приезде: раскрыта причина.