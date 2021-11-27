На шоу "Маска" Андрей Данилко заставил своих коллег звездных детективов поволноваться – интересные фрагменты показали на официальной странице в Инстаграм.

Забавная ситуация случилась в одном из выпусков шоу, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

«Это уже какой-то дурдом у нас… Ты наш коллега, ты должен с нами делиться», - возмутилась Настя Каменских.

Похоже, что Андрей Данилко раньше других звездных детективов разгадал одного из персонажей, однако решил не сообщать своих догадок.

«Думайте, думайте, думайте… Какое прекрасное чувство, когда ты знаешь, а все мучаются», - сказал он.

«Чей секрет хранит Андрей Михайлович и не делится с нами? Может, в эту субботу мы наконец-то узнаем!», - сказано в подписи к ролику.

Зрители признались, что они заинтригованы, и ждут нового выпуска шоу.

Напомним, Андрей Данилко в образе Сердючки рассекретил новую песню: "Даже на музыку Фредди Меркьюри похоже".

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