Известная телеведущая Катя Осадчая, которая ведет авторскую программу "Світське життя", укатила на отдых в Абу-Даби.

Как передает Politeka.net, Катя Осадчая прославилась как украинская телеведущая. Она ведет авторскую программу "Світське життя", где раскрывает факты про звезд шоу-бизнеса.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Катя Осадчая предстала перед камерой в стильном ярком наряде. Также на фото она демонстрирует свою идеальную фигуру. Стоит отметить, что несколько месяцев назад она родила третьего сына - Даниила.

"Чему угодно, что не понравилось, надо давать второй шанс. Год назад мы отдыхали в Эмиратах и это были первые каникулы, из которых я возвращалась с радостью. Наверное, я больше и не вернулась бы в ОАЭ отдыхать, если бы не командировка. И вот мы в Абу-Даби, где невероятного цвета теплое море, красивый пляж, гостеприимный отель и нет строек. Мы работали, но я бросила монетку, чтобы вернуться со своей мужской бандой", — рассказала Катя Осадчая.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "И не сочиняйте по поводу лишних кг. Избавьтесь от этой фобии. Вы шикарная.", "Очень красивый оранжевый", "Прекрасная как всегда"

Также, Кате Осадчей предъявили, как её малыш остался без мамы, пока она развлекается в Абу-Даби.

"А почему никто не спросит, с кем малыш, если мама в командировке, как она без маминого молочка? Катя, конечно, здесь красавица!", — спросила пользовательница сети.

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