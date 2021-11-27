Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая похвасталась отдыхом в Абу-Даби и показала виды оттуда.
Как передает Politeka.net, Катя Осадчая прославилась как телеведущая. Она ведет авторскую программу "Світське життя", где раскрывает факты про звезд шоу-бизнеса. Как известно, недавно Катя Осадчая родила сына - Даниила.
Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Катя Осадчая в хиджабе прогуливается по местным достопримечательностям в Абу-Даби.
Как известно, туда телеведущая отправилась сама со своей съемочной командой. 3-месячного малыша Катя Осадчая оставила на своего мужа - Юрия Горбунова.
Дочь Ани Лорак обратилась за помощью, засветив интерьер роскошного дома: "Ребят..."
Сын знаменитого Богдана Ступки разоткровенничался о четвертом браке с младшей на 20 лет студенткой: "Я ее называю..."
Создатели "Мастер Шеф" заинтриговали новым сезоном: Хименес-Браво, Мартыновская и Ярославский снова в деле
В семье Аллы Пугачевой эмоционально высказались о трагедии, которая потрясла страну: "Душой с вами"
В Минздраве сообщили, когда ковид-волна покинет Украину: ждать осталось совсем недолго
"Перехватывает дыхание от этой красоты", — пишет Катя Осадчая.
Также, она показала, в каком наряде устроила себе прогулку.
Ранее сообщалось, "Холостяк" Макацария, Дикусар, Каменских и другие оценили изгибы Осадчей в полупрозрачной блузе: "Вау, какая..."
Также, Осадчая засветила свой "сказочный" особняк по соседству с Каменских и Потапом: "Официально можно..."
Politeka рассказывала, муж Каменских Потап и Катя Осадчая в плате с большим разрезом впечатлили украинцев: "ТикТокеры от Бога"