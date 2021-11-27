Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая похвасталась отдыхом в Абу-Даби и показала виды оттуда.

Как передает Politeka.net, Катя Осадчая прославилась как телеведущая. Она ведет авторскую программу "Світське життя", где раскрывает факты про звезд шоу-бизнеса. Как известно, недавно Катя Осадчая родила сына - Даниила.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Катя Осадчая в хиджабе прогуливается по местным достопримечательностям в Абу-Даби.

Как известно, туда телеведущая отправилась сама со своей съемочной командой. 3-месячного малыша Катя Осадчая оставила на своего мужа - Юрия Горбунова.

"Перехватывает дыхание от этой красоты", — пишет Катя Осадчая.

Также, она показала, в каком наряде устроила себе прогулку.

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