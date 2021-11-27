Актриса Мерьем Узерли, звезда сериала "Великолепный век", которая родила в этом году второго ребенка, похвасталась роскошными образами, записав несколько сторис в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Мерьем Узерли является популярной турецко-немецкой артисткой. У звезды есть двое дочерей - Лара, которую знаменитость родила в 2014, а также Лили, которая появилась на свет в начале 2021 года. Но звезда после родов восстановила фигуру и продолжает радовать фанатов роскошными образами. Не забывает Узерли и о соцсети Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Мерьем была в черном прозрачном платье. Звезда крутилась, хвастаясь образом. На втором сторис Узерли была в леопардовом платье, позируя у кровати. Актрису снимали, пока она крутилась и ставала в разные позы. Как можно понять по тэгу, сейчас знаменитость находится в Москве, Россия.

Фолловеры не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных инструментов.

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