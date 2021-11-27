Известная певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, представила свой роскошный образ на шоу "Маска".

Настя Каменских является известной украинской артисткой. Как передает Politeka.net, певица с 2017-го года ведет сольную карьеру под псевдонимом "NK". Также, она является судьей на шоу "Маска".

Так, на этот раз певица опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Настя Каменских предстала на шоу "Маска" в роскошном образе. На ней шикарное черное коктейльное платье с пышными фетровыми рукавами фиолетового цвета.

"Жду вас сегодня в 21:00, чтобы снова с замиранием сердца смотреть выступления наших Масок! И угадывать, кто же под ними скрывается



Ставьте ♥️ если будете смотреть", — написала Настя Каменских.

Поклонники певицы оставили множество приятных комментариев: "Красотка", "Вау, круто выглядишь", "Красивое платье😍 очень напоминает значка маски, и почти в цвет", "Богиня", "Настя, ты как всегда красотка😍 Я тоже хочу быть как ты".

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