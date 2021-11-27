Известная певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, представила свой роскошный образ на шоу "Маска".
Настя Каменских является известной украинской артисткой. Как передает Politeka.net, певица с 2017-го года ведет сольную карьеру под псевдонимом "NK". Также, она является судьей на шоу "Маска".
Так, на этот раз певица опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Настя Каменских предстала на шоу "Маска" в роскошном образе. На ней шикарное черное коктейльное платье с пышными фетровыми рукавами фиолетового цвета.
"Жду вас сегодня в 21:00, чтобы снова с замиранием сердца смотреть выступления наших Масок! И угадывать, кто же под ними скрывается
Ставьте ♥️ если будете смотреть", — написала Настя Каменских.
Дочь Ани Лорак обратилась за помощью, засветив интерьер роскошного дома: "Ребят..."
Создатели "Мастер Шеф" заинтриговали новым сезоном: Хименес-Браво, Мартыновская и Ярославский снова в деле
Оборвалась жизнь звезды фильма "Красотка" с Джулией Робертс: о трагедии молчали почти месяц
Взрыв прогремел возле ТРЦ в Харькове, слетелись пожарные: кадры и детали с места
Снегопад и морозы ударят по Украине: синоптики раскрыли дату резкой смены погоды
Поклонники певицы оставили множество приятных комментариев: "Красотка", "Вау, круто выглядишь", "Красивое платье😍 очень напоминает значка маски, и почти в цвет", "Богиня", "Настя, ты как всегда красотка😍 Я тоже хочу быть как ты".
Ранее сообщалось, Каменских сразила наповал магнетическим видом на шоу "Маска": неожиданные кадры
Также, Каменских сразу после душа показала, какой ее по утрам видит Потап: "Я лично за салатовый"
Politeka рассказывала, Каменских в мини-юбке и узком топике сверкнула аппетитными формами: "Соблазнительный номер"