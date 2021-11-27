Телеведущая Леся Никитюк, которая отдыхала в Италии, записала новые сторис, по возвращению в столицу Украины - Киев.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является популярной отечественной телеведущей и звездой "Нового канала". Также знаменитость пробовала начать карьеру певицы, но дебютная песня с треском провалилась и телеведущая не окупила даже ее запись. Недавно Леся отправилась на отдых в Италию, где даже пробовала искать трюфели с собакой. Теперь Никитюк вернулась в Киев и записала несколько сторис.

"Бонджорно. Все, мама в здании. В Киеве. Как у вас дела?", - сказала Леся.

На втором сторис Леся уже была в штанах и кофточке. В руках Никитюк держала стильную сумочку.

"Что я привезла из Флоренции", - подписала кадр Никитюк.

Также Леся показала тюльпаны, которые ей подарил Владимир Дантес.

Там было и приглашение Никитюк:

"Леся, приглашаю тебя на свой первый сольник. 1/12 в 19:30. Не дари мне цветы на концерте, дай подарить тебе цветы просто так. С любовью, Дантес".

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