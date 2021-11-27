Молодая невеста 19-летнего победителя шоу "Голос. Дети" и "Голос страны-10" Романа Сасанчина, которая находится на последних месяцах беременности, попробовала себя как певицу.

Как пишет Politeka.net, в Instagram Иванна опубликовала свою первую запись песни.

"Люди и в самом деле поделились на несколько сортов, на самом деле это очень печально... но хочу сказать одно мой дом , только там где ты, я не певица, и это моя первая запись такая, что я в последний раз пела еще в школе, поэтому не судите, мой @sasanchyn_official спасибо, что убедил меня попробовать петь!❤ ❤ мне понравилось, хоть это и трудно", - написала Иванна.

Девушка победителя «Голоса страны» перепела песню «Умене нет дома» группы «Один в каноэ».

"Молодчинка моя", - прокомментировал пост Роман Сасанчин.

Фолловеры Иванны также ее поддержали.

"Иванка Ты супер . 😍😍. МОЛОДЕЦ", "Это очень красиво, очень проникновенно", - пишут в комментариях.

Напомним, что Иванна столкнулась с новой проблемой во время беременности: «Думала, что коньки отброшу».

Как сообщала Politeka, Роман Сасанчин с беременной невестой разозлили сеть: "ничего хорошего".

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